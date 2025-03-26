МИД РФ: Передача Запорожской АЭС любой другой стране невозможна, это российская собственность Запорожская атомная станция является российской, чтобы там не заявлял Зеленский с пеной у рта.
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МИД РФ: Передача Запорожской АЭС любой другой стране невозможна, это российская собственность Запорожская атомная станция является российской, чтобы там не заявлял Зеленский с пеной у рта.
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