Вендел готов проставиться всей команде не рестораном, так баней – подноготная нашумевших скандалов с опозданиями от самого бразильца

- В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало для тебя неожиданностью? – вопрос одному из самых титулованных легионеров в истории «Зенита» Маркусу Венделу в большом и откровенном интервью.