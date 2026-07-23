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Спорт Уик-Энд

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Вендел готов проставиться всей команде не рестораном, так баней – подноготная нашумевших скандалов с опозданиями от самого бразильца

Вендел готов проставиться всей команде не рестораном, так баней – подноготная нашумевших скандалов с опозданиями от самого бразильца

- В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало для тебя неожиданностью? – вопрос одному из самых титулованных легионеров в истории «Зенита» Маркусу Венделу в большом и откровенном интервью.

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