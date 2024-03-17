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Закон, порядок, государство

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В Самаре полицейские провели краш-курс для учащихся старших классов

В Самаре полицейские провели краш-курс для учащихся старших классов

В целях привлечения внимания молодого поколения к проблеме дорожной безопасности, важности соблюдения ПДД, формирования у водителей четкого осознания личной ответственности за действия на дороге в здании «Штаба общественной поддержки Самарской области» прошел краш-курс по безопасности дорожного движения.

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