В Самаре полицейские провели краш-курс для учащихся старших классов

В целях привлечения внимания молодого поколения к проблеме дорожной безопасности, важности соблюдения ПДД, формирования у водителей четкого осознания личной ответственности за действия на дороге в здании «Штаба общественной поддержки Самарской области» прошел краш-курс по безопасности дорожного движения.