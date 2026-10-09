Авария с «Газелью» на трассе Воронеж — Луганск, есть пострадавшие

Авария произошла около 13:20 8 октября на трассе «Воронеж — Луганск». По предварительным данным полиции, 55-летний водитель «Газели», поворачивая, нарушил требования дорожной разметки и столкнулся с двигающимся в ту же сторону тягачом.
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