Перед судом предстанет хозяйка "резиновой" квартиры в Уссурийске

Уссурийский суд рассмотрит уголовное дело в отношении "гостеприимной" хозяйки. Следствие установило, что женщина за деньги прописала в своей квартире 11 узбеков, таджиков и киргизов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.