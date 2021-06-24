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Перед судом предстанет хозяйка "резиновой" квартиры в Уссурийске

Перед судом предстанет хозяйка "резиновой" квартиры в Уссурийске

Уссурийский суд рассмотрит уголовное дело в отношении "гостеприимной" хозяйки. Следствие установило, что женщина за деньги прописала в своей квартире 11 узбеков, таджиков и киргизов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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