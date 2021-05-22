По чём нынче платят за «унизить» Россию?

Игорь СипкинПолитикаПо чём нынче платят за «унизить» Россию? Я не пишу на такие темы. И сейчас я выражаю только своё мнение. Я не писала об этом, когда было только принято решение.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонВсё, приехали!!!! Мы теперь, на Евровидение начали гастарбайтеров отправлять))))) какая мерзость!!!!Konstantin ПетровНет, она Тожеросиянка, с правом голосовать и быть избраннойKonstantin ПетровРоттердам - столица камней блядей и красных фонарей.Комментировать
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