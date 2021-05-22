Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семенков Александр
    Подонок этот Мацко"Ленинградский ру...
  • Игорь Сипкин
    наверх, но дали команду копать. видимо там лежали уничтоженные гестаповцами люди. а это ведь стройка армейская была. ..."Ленинградский ру...
  • Игорь Сипкин
    это всё идёт из святых 90-х. в середине 90-х я молодым прорабом лейтенантом строил дом для военных в военном городке...."Ленинградский ру...

По чём нынче платят за «унизить» Россию?

По чём нынче платят за «унизить» Россию?

Я не пишу на такие темы. И сейчас я выражаю только своё мнение. Я не писала об этом, когда было только принято решение.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Антон
Всё, приехали!!!! Мы теперь, на Евровидение начали гастарбайтеров отправлять))))) какая мерзость!!!!
Konstantin Петров
Нет, она Тожеросиянка, с правом голосовать и быть избранной
Konstantin Петров
Роттердам - столица камней блядей и красных фонарей.

Картина дня

наверх