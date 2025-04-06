В Орле выставили икону Николая Чудотворца, в руках с которой окаменела девушка по имени Зоя в 1956 году

В Успенский (Михаило-Архангельский) собор Орла доставили чудотворную икону святителя Николая Мирликийского, связанную с одним из самых известных мистических событий советской эпохи — так называемым «Зоиным стоянием».
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