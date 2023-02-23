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Минобороны Украины собирается отправить на фронт сотрудников военкоматов

Минобороны Украины собирается отправить на фронт сотрудников военкоматов

Глава украинского минобороны Алексей Резников подписал приказ, согласно которому предполагается формирование сводных групп, состоящих из сотрудников военкоматов Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Ровенской областей.

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