📷⚡️Компания Shield AI и греческий конгломерат GEK TERNA подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производственно-ремонтного центра для БПЛА вертикального взлета и посадки модели X-BAT.
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