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Стартовал конкурс грантов губернатора Челябинской области

Стартовал конкурс грантов губернатора Челябинской области

Поддержку смогут получить НКО и жители региона. 2 августа Алексей Текслер объявил о начале конкурса грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных жителей Южного Урала.

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