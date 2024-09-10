Ой, а крику-то сколько было! А пафосу! Позы-то какие величественные на весь мир принимались: руки в боки, да мы то, да мы сё, да вы не смейте и носа сунуть в наши великие цивилизованные границы! Да мы - мощь, мы страшные и грозные бармалеи, не ходите, дети, в Африку гулять! Мы - ухх! Ха-ха.
ЭТОТ СМЕШНОЙ, НЕЛЕПЫЙ МУС
Комментарии
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Sergey Ivanov
Гаденько в этой истории то, на каком основании выдан ордер на арест: Оказывается, Путин виноват в том, что вывез детишек за пределы военных действий! Еще можно было бы как- то понять, если бы Путина обвинили в агрессии против суверенного европейского государства. Но его обвинили в похищении детей! То есть, умышленно подобрали самую омерзительную статью. И сделали это умышленно, с целью заляпать грязью Россию. Но минуточку: А что он должен был сделать? Бросить детишек на произвол судьбы? И пусть на их головы сыпятся бомбы... Представляю, какой бы визг подняли радетели за европейский миропорядок! И тогда ему выписали бы ордер на том основании, что он НЕ вывез детишек из опасной зоны! Все наш президент сделал правильно! Сначала- обеспечить безопасность детей. Разбираться будем потом. Нашлись родители- пусть приезжают и забирают своего ребенка. Вместо торжества Закона Европейский суд показал всему миру, что он- просто клоун, который пляшет под дудку заокеанского кукловода. Как пресечь это раз и навсегда? -Есть способ! Притом, совершенно законный! Надо только вспомнить, что в нашем УК есть статья о незаконном обвинении и фабрикации доказательств. Итак: Наш Верховный суд возбуждает уголовное дело против судей МУС по факту незаконного возбуждения уголовного дела. Затем выдает ордер на арест фигурантов. Далее в дело вступают Петров и Боширов, которые доставляют фигурантов в Россию. А затем- публичные слушания и такой же публичный приговор. Только одного такого прецедента будет достаточно на ближайшие 100 лет!
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13 час.
SI
Sergey Ivanov
Накопал! Вот выписка из Википедии: "Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. В России прокурора МУС Карима Хана заподозрили в преступлениях, предусмотренных статьями ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления) и ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 360 (подготовка к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Следственный комитет также опубликовал заявление, согласно которому «никаких оснований для привлечения к уголовной ответственности Владимира Путина нет». В документе также утверждается о том, что для глав государств предусмотрен абсолютный иммунитет в соответствии с конвенцией ООН, принятой в 1973 году.» Итак, первая часть моего предложения уже выполнена! И я это приветствую! Теперь в дело должны вступить Петров и Боширов. Кто- то скажет, что это незаконно- вторгаться в чужую страну и арестовывать гражданина этой страны, а потом еще и судить его по законам России... Но минуточку! Прецедент (и не один!) есть! И его предоставил нам сам оплот Демократии- США. Вот они не стесняются арестовывать граждан чужого государства на территории третьего государства! А потом судить по СВОИМ законам! Желающие могут найти немало примеров. В том числе, и таких, когда они похищали президентов... Честно говоря, лень в википедии ковыряться. Желающие могут это проделать сами.
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13 час.
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