ЭТОТ СМЕШНОЙ, НЕЛЕПЫЙ МУС

Sergey Ivanov

Гаденько в этой истории то, на каком основании выдан ордер на арест: Оказывается, Путин виноват в том, что вывез детишек за пределы военных действий! Еще можно было бы как- то понять, если бы Путина обвинили в агрессии против суверенного европейского государства. Но его обвинили в похищении детей! То есть, умышленно подобрали самую омерзительную статью. И сделали это умышленно, с целью заляпать грязью Россию. Но минуточку: А что он должен был сделать? Бросить детишек на произвол судьбы? И пусть на их головы сыпятся бомбы... Представляю, какой бы визг подняли радетели за европейский миропорядок! И тогда ему выписали бы ордер на том основании, что он НЕ вывез детишек из опасной зоны! Все наш президент сделал правильно! Сначала- обеспечить безопасность детей. Разбираться будем потом. Нашлись родители- пусть приезжают и забирают своего ребенка. Вместо торжества Закона Европейский суд показал всему миру, что он- просто клоун, который пляшет под дудку заокеанского кукловода. Как пресечь это раз и навсегда? -Есть способ! Притом, совершенно законный! Надо только вспомнить, что в нашем УК есть статья о незаконном обвинении и фабрикации доказательств. Итак: Наш Верховный суд возбуждает уголовное дело против судей МУС по факту незаконного возбуждения уголовного дела. Затем выдает ордер на арест фигурантов. Далее в дело вступают Петров и Боширов, которые доставляют фигурантов в Россию. А затем- публичные слушания и такой же публичный приговор. Только одного такого прецедента будет достаточно на ближайшие 100 лет!