Дизайнеры "Швейного синдиката" представили наряды в русском стиле

Новый этап в развитии модной индустрии обсудили в Москве. Представители отраслевой экосистемы "Швейный синдикат" совместно с издательским домом "Аргументы и факты" провели конференцию, на которой дизайнеры одежды из разных регионов представили свои разработки в традиционном русском стиле.