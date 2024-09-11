Дизайнеры "Швейного синдиката" представили наряды в русском стиле

Новый этап в развитии модной индустрии обсудили в Москве. Представители отраслевой экосистемы "Швейный синдикат" совместно с издательским домом "Аргументы и факты" провели конференцию, на которой дизайнеры одежды из разных регионов представили свои разработки в традиционном русском стиле.
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