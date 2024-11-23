Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    А что вдруг "паскуда"? И приехать могу в любое время, и гражданство получить по факту рождения русским в РСФСР. Как т...Пашинян: в армянс...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Депутат Рады Дмит...
  • татьяна неструева
    сволочь  .  неоправданные   потери .!!Военкоры сообщили...

FT: Украина потенциально может мобилизовать еще 3,7 млн мужчин

FT: Украина потенциально может мобилизовать еще 3,7 млн мужчин

Власти Украины потенциально еще могут мобилизовать 3,7 млн мужчин. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх