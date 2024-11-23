FT: Украина потенциально может мобилизовать еще 3,7 млн мужчин

Власти Украины потенциально еще могут мобилизовать 3,7 млн мужчин. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.
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