«Юта» заключила с Дурзи контракт на 4 года и 24 млн долларов

С 25-летним защитником подписан договор сроком на четыре года. По сведениям инсайдера Пьера ЛеБрюна, за первый сезон канадец получит 7,1 млн долларов, за второй – 5,6 млн, за третий – 4,8 млн, за четвертый – 6,5 млн.