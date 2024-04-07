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Первый собственный кроссовер Lada на российской платформе: проект сдвинулся с мертвой точки

Два года назад «АвтоВАЗ» сообщил о намерениях задействовать оригинальную российскую платформу, на которой построен бестселлер Lada Vesta, создав первый полностью собственный кроссовер без участия сторонних автопроизводителей.

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