Танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск «Восток» поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии