Врач Хорошев: чаще всего россияне умирают из-за депрессии

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что чаще всего россияне умирают из-за депрессии, ведь это расстройство приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям.