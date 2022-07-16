Газета.ру

7 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Они реально чокнутыеБританское танцев...
  • Александр Бабин
    Ну кто бы сомневался что что то найдут.Мэр Пангео Анаста...
  • Наталья Павлова
    Может, мощности для увеличения объема нефтедобычи и есть, но, видимо, не про американскую честь😜Госдеп: у Саудовс...

Врач Хорошев: чаще всего россияне умирают из-за депрессии

Врач Хорошев: чаще всего россияне умирают из-за депрессии

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что чаще всего россияне умирают из-за депрессии, ведь это расстройство приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх