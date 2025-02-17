Опубликовано видео с момента утреннего ДТП на ул. Баки Урманче в Казани

В соцсетях появилось видео с утреннего ДТП на улице Баки Урманче, где фура столкнулась с «ГАЗелью». После удара один из грузовиков оказался на трамвайных путях, что временно приостановило движение трамваев маршрутов №5а и №7.
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