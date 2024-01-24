Такер Карлсон: Россия ежедневно производит столько же снарядов, сколько США за месяц

Республиканец Джеймс Вэнс рассказал, что лидерство американской экономики в мире — это миф, поскольку большая часть экономики США — не имеет ничего общего с реальным производством и является просто раздутым финансовым сектором«Я почти шучу, когда я говорю, что НАТО будет платить за Украину.
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