Такер Карлсон: Россия ежедневно производит столько же снарядов, сколько США за месяц

Республиканец Джеймс Вэнс рассказал, что лидерство американской экономики в мире — это миф, поскольку большая часть экономики США — не имеет ничего общего с реальным производством и является просто раздутым финансовым сектором«Я почти шучу, когда я говорю, что НАТО будет платить за Украину.