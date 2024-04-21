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В Конгрессе США разразился скандал из-за флагов Украины

В Конгрессе США разразился скандал из-за флагов Украины

Республиканцы и демократы в ходе голосования на заседании в Конгрессе США устроили перепалку из-за украинских флагов.

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Комментарии
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Eduard
Нет в СЩА демократов это мигранты-оккупанты!
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7 час.
Eduard
Это видатт из украинской диаспора? Господа! Увидите таких,предложите им вернутся на Украину воевать.Сразу свернут свои флаги и исчезнут!
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7 час.
Eduard
Помогают стране где был переворот! Что же участников штурма Капитолия к суду волокли?
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7 час.

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