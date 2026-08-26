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Татарстанда этләр талап үтергән кызның әнисе гаеплеләрне иң кырыс җәзага тартуны сорый

Татарстанда этләр талап үтергән кызның әнисе гаеплеләрне иң кырыс җәзага тартуны сорый

Васильевода этләр талап үтергән кызның әнисе баласының үлемендә гаепле кешеләргә иң кырыс җәза бирелүен тели.

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