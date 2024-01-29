Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 278 подписчиков

Почему не стоит отмахиваться от идеи использования дробовиков против дронов ВСУ

Почему не стоит отмахиваться от идеи использования дробовиков против дронов ВСУ

Война на Украине запустила самую настоящую гонку вооружений, прежде всего, беспилотных. Инженеры и конструкторы, кадровые профессионалы и волонтеры-любители с обеих сторон сейчас напряженно работают над повышением эффективности применения дронов всех типов и средств противодействия им, рассматриваются, тестируются и отбрасываются как негодные десятки кажущихся перспективными идей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх