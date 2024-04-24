Петербуржцы высказались о волонтерстве

Горожанам, по данным опроса, не хватает информации о волонтёрской деятельности, которую они считают очень важной «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что горожане думают о волонтёрстве в Петербурге.