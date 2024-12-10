Экономист Беляев оценил эффективность досрочной выплаты ипотеки

Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил снижение досрочного погашения ипотеки в русских банках. Экономист считает, что рациональное управление финансами заемщиков способствует выбору депозита с высоким процентом вместо досрочного погашения кредита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии