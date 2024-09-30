Врача рассказал о вреде и пользе кефира

Специалист утверждает, что вреда больше чем пользы от этого напитка. Преподаватель медического факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, поделился информацией о возможном вреде кисломолочного напитка, такого как кефир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии