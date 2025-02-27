Квартира за 200 млн, особняк и шикарная дача: раскрыта тайная недвижимость Якубовича

Ранее именитый ведущий заявлял, что в его владении находится весьма скромная квартира в Хамовниках.Недавно ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович демонстрировал журналистам свою "скромную" двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.
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