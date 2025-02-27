Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Почему-бы не попробовать нагло игнорировать Россию? Давно они не хоронили своих военных тысячами. Может решили вспомн...Константинов: иде...
  • АндрейБорков
    Однозначно вернуть ФСБ не только право, но и необходимые объекты с их инфраструктурой! А так же очень неплохо бы разо...ФСБ хотят наделит...
  • Амара Карпова
    Храни Бог ВСЕХ РЕБЯТ❤️👊🙏На фронт – вслед ...

Квартира за 200 млн, особняк и шикарная дача: раскрыта тайная недвижимость Якубовича

Квартира за 200 млн, особняк и шикарная дача: раскрыта тайная недвижимость Якубовича

Ранее именитый ведущий заявлял, что в его владении находится весьма скромная квартира в Хамовниках.Недавно ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович демонстрировал журналистам свою "скромную" двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
О
Олег
Тоже будет стонать что пенсия маленькая.
Ответить
19 час.
наверх