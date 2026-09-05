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От триумфа в «Воре» до голливудских иллюзий и брака с дядей Медведева: судьба Екатерины Редниковой

От триумфа в «Воре» до голливудских иллюзий и брака с дядей Медведева: судьба Екатерины Редниковой

Роль молодой матери Кати в драме Павла Чухрая «Вор» сделала Екатерину Редникову всесоюзной звездой и принесла ей ключевые кинопремии страны.

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