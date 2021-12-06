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«Стоп-приказ» Гитлера. Разгром вермахта под Москвой

«Стоп-приказ» Гитлера. Разгром вермахта под Москвой

Кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, в центре с картой в руках – командир корпуса гвардии генерал-майор Лев Михайлович Доватор.

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