СМИ: после референдумов в РФ могут создать Крымский округ

В РФ может появиться Крымский федеральный округ. Предполагается, что в его состав, помимо Крыма, войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область в случае их присоединения к РФ по итогам референдумов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.