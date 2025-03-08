Коридор затмений в марте 2025 года: ожидаемые изменения в жизни и рекомендации астрологов Ирина ВальковаМарт 2025 года ознаменуется несколькими важными астрологическими событиями, которые, по мнению экспертов, могут существенно повлиять на ход нашей жизни.
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