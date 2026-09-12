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Царьград

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CBS News: Суд Лос-Анджелеса оправдал рэпера Lil Durk по делу об убийстве

CBS News: Суд Лос-Анджелеса оправдал рэпера Lil Durk по делу об убийстве

В Лос-Анджелесе рэпер Lil Durk был оправдан по обвинению в заказном убийстве. В октябре 2024 года его задержали после ареста пяти членов хип-хоп коллектива OTF.

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