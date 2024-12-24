Росгвардия может применять легкий танк «Спрут» для зачистки территорий

Лёгкий плавающий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может найти применение в подразделениях Росгвардии при выполнении задач по зачистке освобождённых территорий, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
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