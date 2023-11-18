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Случай намедни...

Случай намедни...

Зашёл вчера вечером в магазин, выбрал бутылку красного вина, подхожу к прилавку: — Вот, пожалуйста — Здравствуйте, ещё что-то будет? — приветствует меня сотрудник на кассе — Нет, — говорю, — не будет, здравствуйте, спасибо, это всё.

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