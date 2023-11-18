Случай намедни...

Зашёл вчера вечером в магазин, выбрал бутылку красного вина, подхожу к прилавку: — Вот, пожалуйста — Здравствуйте, ещё что-то будет? — приветствует меня сотрудник на кассе — Нет, — говорю, — не будет, здравствуйте, спасибо, это всё.