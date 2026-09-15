Ветераны МВД Татарстана встретились с ветеранским активом из Свердловской области

Татарстан посетила делегация ветеранов ОВД и Внутренних войск Свердловской области. Они путешествуют на теплоходе по Каме и Волге, встречаясь с соратниками по службе и ветеранскому движению.
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