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Ветераны МВД Татарстана встретились с ветеранским активом из Свердловской области

Татарстан посетила делегация ветеранов ОВД и Внутренних войск Свердловской области. Они путешествуют на теплоходе по Каме и Волге, встречаясь с соратниками по службе и ветеранскому движению.

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