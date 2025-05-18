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Закон и Порядок

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Почему рептилоиды не капиталисты

Почему рептилоиды не капиталисты

За кулисами вчерашнего поста разгорелся небольшой спор на тему государственного строя рептилоидов. В массовой культуре рептилоидов часто выставляют капиталистами, кем-то вроде культуртрегеров-англичан из 19-го века, однако в реальности они не капиталисты, у них даже денег нет.

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