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Yle: один из купленных у США истребителей F-35 не долетел до Финляндии

Yle: один из купленных у США истребителей F-35 не долетел до Финляндии

Военно-воздушные силы Финляндии получили первые из заказанных у США истребители F-35A Lightning II. Об этом сообщает РИА Новости.

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