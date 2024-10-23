Барнаульцы назвали любимых производителей продуктов питания

"Вкусная жизнь", "Алтайские закрома", "Алтай сила", "Белый замок" и другие варианты — в видеоопросе Жители Барнаула и Алтайского края сейчас голосуют за любимые компании, участвующие в премии "Народный знак качества".
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