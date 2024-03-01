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Глава Intel признался, что судьба компании поставлена на успех техпроцесса Intel ...

Глава Intel признался, что судьба компании поставлена на успех техпроцесса Intel ...

Глава Intel признался, что судьба компании поставлена на успех техпроцесса Intel 18AВ этом году руководство Intel уже поведало о своих планах по освоению техпроцессов Intel 14A и Intel 10A в 2026 и 2027 году соответственно, но изначальным рубежом в перспективных планах развития компании, который обозначил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после вступления в должность генерального директора три года назад, являлся именно техпроцесс Intel 18A.

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