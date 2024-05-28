ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором

Людмила Свириденко

В Великую Отечественную, не имея такого оружия, как сейчас мы уже шли по Европе. За три года войны в настоящее время мы не смогли взять небольшую страну. Зато нас бомбят с завидной регулярностью: Донбасс, Белгород, уже Брянск! Мы не воюем с мирным населением, а вот они прекрасно воюют. Ни у кого никаких других мыслей не возникает, кроме патриотических))))?