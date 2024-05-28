Не надо впадать в эйфорию. Да, мы наступаем. Да, у нас есть успехи. Да, мы близки к тому, чтобы свернуть Украине шею еще в этом году.
ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
Комментарии
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Людмила Свириденко
В Великую Отечественную, не имея такого оружия, как сейчас мы уже шли по Европе. За три года войны в настоящее время мы не смогли взять небольшую страну. Зато нас бомбят с завидной регулярностью: Донбасс, Белгород, уже Брянск! Мы не воюем с мирным населением, а вот они прекрасно воюют. Ни у кого никаких других мыслей не возникает, кроме патриотических))))?
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1 час.
Алексей Медведев
СВО закончиться, а еврей-фашист Зеленский с гордостью будет хвастаться, что смог уничтожить Два миллиона славян (украинцев и русских). Эту не легитимную тварь давно пора отправить к праотцам!
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47 мин.
Маша Петрова
Интересно, а где это до сих пор Петров и Баширов шляются ? Почему свои прямые обязанности не выполняют ?...
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40 мин.
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