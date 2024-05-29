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Эксперт Котков: вступление Таиланда в БРИКС выгодно для королевства

Эксперт Котков: вступление Таиланда в БРИКС выгодно для королевства

РИА Новости/Григорий Сысоев Таиланд исторически, еще в XIX веке проводил политику многовекторности, когда странам юго-восточной Азии угрожала колониальная зависимость от западных стран, прежде всего, от Великобритании и Франции, и многие в нее попали, Сиам уже вел многовекторную политику, сообщил РЕН ТВ востоковед, писатель, переводчик, руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, комментируя намерение королевства вступить в БРИКС.

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