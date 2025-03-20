Киев ударил по России, несмотря на мораторий: главные новости СВО за 20 марта

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Россия и США договорились о временном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру, однако ВСУ нанесли удары по объектам в Краснодарском крае и Саратовской области, Владимир Зеленский признал, что Киев не зовут в НАТО, а на Украине не будут продлевать военное положение и мобилизацию после 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии