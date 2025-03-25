Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

БлокнотРУ Событиям предшествовали извинения президента Владимира Путина, выплата семьям жертв трагедии компенсаций российским страховщиком и решение о строительстве памятника фактическому создателю современного Азербайджана третьему президенту страны Гейдару Алиеву в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии