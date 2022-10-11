Авиабомба, которая действует как торпеда – новое противокорабельное оружие ВВС США

В общем-то, об этой штуке я уже мельком читал довольно давно и даже уже не помню, где именно. Но недавно, после того как «Военное обозрение» пробудило мой интерес к изданию The Drive и его подразделу The WarZone, мне на глаза попало продолжение этой истории.