Авиабомба, которая действует как торпеда – новое противокорабельное оружие ВВС США

В общем-то, об этой штуке я уже мельком читал довольно давно и даже уже не помню, где именно. Но недавно, после того как «Военное обозрение» пробудило мой интерес к изданию The Drive и его подразделу The WarZone, мне на глаза попало продолжение этой истории.
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