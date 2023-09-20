Военное обозрение

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Источник подтвердил применение штурмовыми группами ВС России в зоне СВО роботизированных боевых платформ

Источник подтвердил применение штурмовыми группами ВС России в зоне СВО роботизированных боевых платформ

Российские военные в зоне СВО начали применять в боевых действиях роботизированные платформы. Об этом сообщил источник в российском ОПК, хорошо знакомый с ситуацией.

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