Источник подтвердил применение штурмовыми группами ВС России в зоне СВО роботизированных боевых платформ

Российские военные в зоне СВО начали применять в боевых действиях роботизированные платформы. Об этом сообщил источник в российском ОПК, хорошо знакомый с ситуацией.
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