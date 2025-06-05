Ura.ru: телефон Аллаярова взломали и спросили про фото Паслера и Мешкова

Телефон редактора Ura.ru Дениса Аллаярова взломали и спросили про фотографии начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время обысков в екатеринбургской редакции.
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