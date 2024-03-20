Шахтёры остаются под землей: продолжается спасательная операция в Амурской области

Сергей Храмов

Крепь выработок сеткой ужасная, токрета нет и не удивительно что произошло обрушение. Если остались целыми трубы подачи воды и воздуха можно подать по ним воздух и воду шахтерам и если позволяет диаметр подать по трубам в пакетиках питание и средства связи. Бывший строитель рудников и ликвидатор авирии. РВСН.