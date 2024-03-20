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  • лина любимцева
    Засранцы. Руки нужно почаще мыть и носить маски, раз так...Забайкалье под уг...
  • Сергей Храмов
    Все выработки проходят на рудниках под уклон в водотливую насосную. Затопления выработок не должно быть по определени...Шахтёры остаются ...
  • Сергей Храмов
    Крепь выработок сеткой ужасная, токрета нет и не удивительно что произошло обрушение. Если остались целыми трубы пода...Шахтёры остаются ...

Шахтёры остаются под землей: продолжается спасательная операция в Амурской области

Шахтёры остаются под землей: продолжается спасательная операция в Амурской области

В Амурской области пошли вторые сутки, как спасатели пытаются вызволить 13 горняков из под завала на руднике «Пионер».

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Комментарии
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Сергей Храмов
Крепь выработок сеткой ужасная, токрета нет и не удивительно что произошло обрушение. Если остались целыми трубы подачи воды и воздуха можно подать по ним воздух и воду шахтерам и если позволяет диаметр подать по трубам в пакетиках питание и средства связи. Бывший строитель рудников и ликвидатор авирии.  РВСН.
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21 час.
СХ
Сергей Храмов
Все выработки проходят на рудниках под уклон в водотливую насосную. Затопления выработок не должно быть по определению, если местные &quot;кулибины&quot; не вмешались в проходку. РВСН.
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21 час.

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