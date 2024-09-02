Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бестактный Дима

Бестактный Дима

Вот как Дима так умудряется, скажите мне? Это ж надо уметь так перепортить со всеми отношения, будучи руководителем министерства иностранных дел! И ладно бы он портил их с нами или там в Белоруссией - это было бы хотя бы понятно.

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