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Кулинария>Булочки «Творожные» с повидлом!

Кулинария>Булочки «Творожные» с повидлом!

Булочки «Творожные» с повидлом Разминаю творог вилкой —  пеку булочки «Творожные» с повидлом:  мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой Отказалась от сухих булочек в пекарне —  готовлю «Творожные булочки» с повидлом:  нежнее, мягче и без химии.

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