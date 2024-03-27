Blick: Алекс Албон может вернуться в Red Bull Racing в 2025 году

Blick: Алекс Албон может вернуться в Red Bull Racing в 2025 годуGetty Images / Red Bull Content PoolТайские совладельцы концерна Red Bull хотят видеть соотечественника Алекса Албона в своей старше команде в Формуле 1 в 2025 году.
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