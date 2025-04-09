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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший глава PlayStation настаивал на задержке релиза перезапуска God of War, после ли...

Бывший глава PlayStation настаивал на задержке релиза перезапуска God of War, после ли...

Бывший глава PlayStation настаивал на задержке релиза перезапуска God of War, после личного тестирования экшенаДо своего триумфального релиза в 2018 году God of War от студии Santa Monica пережил не самый гладкий этап разработки.

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